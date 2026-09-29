ALANYA çarşısının sevilen işletme sahiplerinden Hüseyin Gürgen ve Simge Gürgen’in oğulları Poyraz, 5’inci yaşına ailesi ve sevdikleriyle birlikte düzenlenen keyifli bir kutlamayla girdi. Barbeque Restaurant’ta gerçekleştirilen doğum günü organizasyonu, renkli görüntülere sahne oldu.

Gürgen ailesinin yakın dostlarının da katıldığı kutlamada Poyraz’ın mutluluğu gözlerinden okunurken, özellikle çocuklar için hazırlanan eğlenceler günün en renkli anlarını oluşturdu.

MİNİK DAVETLİLER EĞLENCEYE DOYDU

Poyraz’ın 5’inci yaş günü için hazırlanan organizasyonda çocukların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli eğlenceler düzenlendi. Palyaço eşliğinde oyunlar oynayan minik davetliler, gün boyunca doyasıya eğlendi.

Çocukların kahkahalarıyla renklenen doğum günü partisinde, aileler de keyifli anlara ortak oldu. Renkli süslemeler ve neşeli atmosfer kutlamaya ayrı bir hava kattı.

POYRAZ 5’İNCİ YAŞ PASTASINI SEVDİKLERİYLE KESTİ

Kutlamanın en özel anlarından biri ise doğum günü pastasının kesilmesi oldu. Poyraz, 5’inci yaş pastasının başında ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelerek yeni yaşının heyecanını yaşadı.

Kendisi için hazırlanan sürprizlerle büyük mutluluk yaşayan minik Poyraz, doğum günü boyunca arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak eğlencenin tadını çıkardı.

GÜRGEN AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Hüseyin ve Simge Gürgen çifti de oğullarının yeni yaş heyecanını dostlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Aile ve yakın dostların bir araya geldiği organizasyonda samimi ve neşeli anlar yaşandı.

Barbeque Restaurant’ta gerçekleştirilen renkli kutlama, hem Poyraz hem de davetliler için güzel anılarla sona ererken, minik Poyraz’ın 5’inci yaş günü Gürgen ailesinin unutulmaz günlerinden biri oldu.