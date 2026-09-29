Alanya’nın vergi rekortmenleri belli oldu

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Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.

Milli Piyango'nun bir sonraki çekilişi 9 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak.

Milli Piyango'nun 29 Eylül 2026 Salı günü saat 17:30'da yapılan 139. çekilişinde 40.000.000,00 TL tutarındaki büyük ikramiye 103242 numaralı bilete çıktı. Amorti ikramiyesi son rakamı 2 ve 5 olan biletlere çıktı.

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