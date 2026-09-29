Milli Piyango'nun 29 Eylül 2026 Salı günü saat 17:30'da yapılan 139. çekilişinde 40.000.000,00 TL tutarındaki büyük ikramiye 103242 numaralı bilete çıktı. Amorti ikramiyesi son rakamı 2 ve 5 olan biletlere çıktı.
KAZANAN NUMARALAR
|İkramiye
|Eşleşme
|Kazanan numaralar
|40.000.000 TL
|Tam bilet
|103242
|4.000.000 TL
|Tam bilet
|562013
|400.000 TL
|Tam bilet
|007364, 210641
|140.000 TL
|Tam bilet
|076999, 174058, 196652, 226542, 254317, 289722, 451033, 498385, 574283, 574530
|32.000 TL
|Tam bilet
|078315, 079363, 079882, 084836, 139506, 289110, 335216, 338888, 434749, 475439
|16.000 TL
|Tam bilet
|088081, 141635, 164586, 221764, 316546, 445664, 448901, 500328, 519248, 589639
|6.400 TL
|Son 5 rakam
|04926, 25262, 45572, 52463, 79313, 80653, 85003, 88756, 98856, 99320
|2.400 TL
|Son 4 rakam
|0057, 0382, 0786, 0971, 1724, 2302, 4177, 4196, 5141, 6669, 7729, 8739
|1.600 TL
|Son 3 rakam
|006, 345, 453, 488, 542, 551, 665, 740, 950
|800 TL
|Son 2 rakam
|07, 09, 15, 28, 68, 70, 94
Milli Piyango'nun bir sonraki çekilişi 9 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak.
Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.
Kaynak: Haber Merkezi