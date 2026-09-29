Milli Piyango'nun 29 Eylül 2026 Salı günü saat 17:30'da yapılan 139. çekilişinde 40.000.000,00 TL tutarındaki büyük ikramiye 103242 numaralı bilete çıktı. Amorti ikramiyesi son rakamı 2 ve 5 olan biletlere çıktı.

KAZANAN NUMARALAR

İkramiye Eşleşme Kazanan numaralar
40.000.000 TL Tam bilet 103242
4.000.000 TL Tam bilet 562013
400.000 TL Tam bilet 007364, 210641
140.000 TL Tam bilet 076999, 174058, 196652, 226542, 254317, 289722, 451033, 498385, 574283, 574530
32.000 TL Tam bilet 078315, 079363, 079882, 084836, 139506, 289110, 335216, 338888, 434749, 475439
16.000 TL Tam bilet 088081, 141635, 164586, 221764, 316546, 445664, 448901, 500328, 519248, 589639
6.400 TL Son 5 rakam 04926, 25262, 45572, 52463, 79313, 80653, 85003, 88756, 98856, 99320
2.400 TL Son 4 rakam 0057, 0382, 0786, 0971, 1724, 2302, 4177, 4196, 5141, 6669, 7729, 8739
1.600 TL Son 3 rakam 006, 345, 453, 488, 542, 551, 665, 740, 950
800 TL Son 2 rakam 07, 09, 15, 28, 68, 70, 94

Milli Piyango'nun bir sonraki çekilişi 9 Ekim 2026 Cuma günü yapılacak.

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Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır. İkramiye ödemeleri için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sonuçları esas alınır.

Kaynak: Haber Merkezi