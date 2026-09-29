SANCAKTEPE’de 3 gün önce seyyar kokoreç tezgâhına düzenlenen silahlı saldırıda Bektaş Can (47) hayatını kaybetti. Motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada biri yaşı küçük 8 şüpheli gözaltına alındı.

MOTOSİKLETTEN TEZGÂHA ATEŞ AÇTILAR

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü saat 00.41 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Motosiklette bulunan iki kişi, seyyar kokoreç tezgâhına ateş açtı.

Saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçarken, tezgâhta bulunan Bektaş Can kurşunların hedefi oldu. Can, saldırı sonucu hayatını kaybetti.

POLİS 40 KİLOMETRE BOYUNCA KAMERALARDAN İZLEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kaçış güzergâhı yaklaşık 40 kilometre boyunca kamera kayıtları üzerinden takip edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin motosikletin benzini bittikten sonra aracı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Şile Ömerli mevkisinde terk ettiği belirlendi. Plakası sökülmüş motosikleti bırakan şüphelilerin yakındaki bir benzin istasyonuna yürüdükleri, ardından başka bir araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

SALDIRGANLAR 24 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, motosikleti kullanan ve saldırıda silah kullanan şüphelileri 24 saat içerisinde gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinden hareketle soruşturma genişletildi.

Bayrampaşa, Pendik ve Beykoz ile Kocaeli’nde gerçekleştirilen operasyonlarda biri yaşı küçük 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

SALDIRININ ÖNCESİNDE HARAÇ TARTIŞMASI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin haraç ve çete bağlantıları araştırıldı. Saldırının, aynı iş yerinde daha önce haraç alma tartışması sırasında meydana gelen kasten yaralama olayının devamı olduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından 7 şüpheli Cinayet Büro Amirliğinden, yaşı küçük şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.