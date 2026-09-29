İngiltere Premier Lig yönetimi, bağımsız komisyonun yürüttüğü soruşturma sonucunda Manchester City'nin dokuz sezon boyunca mali kuralları ihlal ettiğine karar verdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, kulübün 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasındaki finansal faaliyetlerinde usulsüzlük tespit edildi.

Komisyonun yayımladığı rapora göre, kulüp sponsorluk gelirlerini yapay olarak artırdı ve sözleşme bedellerinin bir kısmı doğrudan sponsorlar yerine Abu Dhabi United Group (ADUG) tarafından karşılandı. Ayrıca gizli finansman modelleriyle faaliyet giderleri düşük gösterilerek denetçilere yanıltıcı tablolar sunuldu. Bu yöntemlerle 900 milyon sterlini aşan bir gelirin yapay olarak şişirildiği ve maliyetlerin gizlendiği aktarıldı.

Gerçek mali tabloların, Premier League'in Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) ile UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) limitlerini büyük ölçüde aştığı belirlendi. Dört yıl süren inceleme sürecinde Manchester City'nin soruşturmayı engellemeye çalıştığı ve iş birliği yapmadığı da kararda yer aldı.

PREMİER LİG VE KULÜP NE DİYOR?

Premier League CEO'su Richard Masters, kararın lig tarihinin en önemli adımı olduğunu belirterek, kulübün kuralları sistematik şekilde ihlal ettiğinin kanıtlandığını bildirdi. Manchester City cephesi ise iddiaları kesin bir dille reddederek, yayımlanan kararın hukuki ve maddi hatalar içerdiğini savundu. Kulüp, masumiyetini kanıtlayacak reddedilemez kanıtlara sahip olduğunu vurgulayarak 2 Ekim Cuma gününe kadar Temyiz Kurulu'na başvuracağını duyurdu.

OLASI YAPTIRIMLAR NELER OLACAK?

Bağımsız Komisyon'un verdiği suçluluk kararının ardından Manchester City'yi bekleyen yaptırımlar ayrı bir gizli duruşmada karara bağlanacak. Kulübün alabileceği cezalar arasında geçmişe dönük puan silme, ağır para cezaları ve ligden küme düşürülme gibi İngiliz futbol tarihine geçecek yaptırımlar bulunuyor. Temyiz ve ceza tayini süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Premier Lig'deki rekabet ortamının doğrudan etkilenmesi bekleniyor.