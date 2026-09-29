Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de fon piyasalarında yaşanan son gelişmelerin makroekonomik etkilerini değerlendirdi. Fitch Ratings Türkiye'den Sorumlu Kıdemli Direktörü Douglas Winslow tarafından yapılan açıklamaya göre, mevcut krizin finansal sistemde genel bir çöküşe veya sistemik riske yol açması beklenmiyor.

Sürecin negatif bir gelişme olarak kayıtlara geçtiğini belirten Winslow, buna rağmen Türkiye'nin mevcut kredi notunda herhangi bir değişikliğe gidilmesini öngörmediklerini aktardı. Krizin daha geniş çaplı bir soruna dönüşmeme nedeni olarak ise piyasalardaki tepkinin sınırlı kalması gösterildi.

FON KRİZİ DOLARİZASYONU TETİKLEDİ Mİ?

Ekonominin geneli incelendiğinde, fon krizinin doğrudan bir döviz talebine veya dolarizasyon eğilimine dönüşmediği dikkat çekiyor. Açıklanan verilere göre, bu durum krizin finansal sistemin geneline yayılma potansiyelini engelleyen en önemli faktör konumunda bulunuyor. Dolarizasyon baskısının oluşmaması, sistemik risk ihtimalini de ortadan kaldırıyor.

KAMU FİNANSMANINDA BEKLENTİLER NELER?

Kamu maliyesi dengeleri ve hükümetin atacağı adımlar da derecelendirme kuruluşunun yakın takibinde yer alıyor. Winslow, kamu finansmanı tarafındaki gelişmelerin izlendiğini ve ekonomi yönetiminin gerekli önlemleri almakta geride kalmayacağını düşündüklerini vurguladı.