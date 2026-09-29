Alanya’nın vergi rekortmenleri belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Araçların kaldırılması ve gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Minibüste bulunan 4 kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Naim Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şiddetli çarpışmanın ardından Arslan’ın kullandığı otomobil ikiye bölünerek savruldu. Minibüs ise kontrolden çıkarak refüjü aştı ve yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza, Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Naim Arslan yönetimindeki otomobil, Elmalık köyüne dönmek için sola manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüsle çarpıştı.

YALOVA-Bursa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin 75 yaşındaki sürücüsü Naim Arslan yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Yazılımcıydı baklavacı oldu: SpaceX'e Gaziantep lezzeti

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.