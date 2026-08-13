Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan ve tarihi Tunç Çağı'na kadar uzanan Perge Antik Kenti, 2026 turizm sezonunda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Pamfilya bölgesinin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan ören yerinin giriş kuralları ve saatleri yeniden düzenlendi.

Şehir merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta konumlanan antik kente, D400 karayolu üzerinden Aksu istikameti takip edilerek ulaşılabiliyor. Özel araçla yapılan yolculuklar, trafik yoğunluğuna bağlı olarak 30 ila 40 dakika arasında sürüyor. Bölgeye kendi aracıyla giden ziyaretçiler için ören yeri girişine yakın bir konumda otopark alanı hizmet veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı güncel tarifeye göre, Perge Antik Kenti'ne giriş ücreti 11 Euro olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Müzekart geçerliliğini koruyor. Antik kent, haftanın her günü sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında gezilebiliyor. Gişe kapanış saati ise 19.30 olarak uygulanıyor. Yetkililer, alanda bulunan antik tiyatro bölümünün henüz ziyarete açık olmadığını aktarıyor.

Yaklaşık 3 bin 200 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Hitit kaynaklarında 'Parha' olarak anılan kent, MÖ 12. yüzyıldan itibaren kesintisiz yerleşim gördü. Helenistik ve Roma dönemlerinde en parlak günlerini yaşayan alanda; sütunlu caddeler, stadyum, agora, Roma hamamları, anıtsal çeşmeler, nekropol ve Helenistik dönem kuleleri günümüze kadar ulaşmayı başardı.

PERGE ANTİK KENTİ ZİYARETİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN HANGİSİ?

Antik kenti detaylı bir şekilde keşfetmek isteyen ziyaretçilerin alanda yaklaşık 3 ila 4 saat vakit geçirmesi gerekiyor. Standart bir gezi rotası ise ortalama 2-3 saat sürüyor. Antalya'nın yaz aylarındaki yüksek sıcaklıkları dikkate alındığında, gezi için en ideal dönemlerin nisan, mayıs, ekim ve kasım ayları olduğu ifade ediliyor.

Düz ve geniş yürüyüş yolları çocuklu aileler için avantaj sağlasa da, bazı bölümlerdeki taşlık ve engebeli zeminler nedeniyle rahat yürüyüş ayakkabıları tercih edilmesi ve bebek arabası kullanımında dikkatli olunması öneriliyor. Amatör fotoğraf çekimlerinin serbest olduğu tarihi alanda, profesyonel veya ticari çekimler için yetkili kurumlardan önceden izin alınması şartı aranıyor.