Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bölgedeki bir seranın üzerine, insansız hava aracı (İHA) olduğu tahmin edilen bir cisim düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine hızla güvenlik güçleri sevk edildi.

Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, ihbarın ardından Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, düşen aracın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak sivil vatandaşları olay yerinden güvenli bir mesafeye uzaklaştırdı.

CİSMİN KİMLİĞİ VE KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Düşen cismin tam olarak ne olduğu, kime ait olduğu ve düşüş nedeni henüz netlik kazanmadı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki teknik incelemeleri kesintisiz olarak devam ediyor. Aracın menşei ve uçuş amacı, enkaz üzerinde yapılacak detaylı incelemenin ardından resmiyet kazanacak.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ NASIL İŞLİYOR?

Tanımlanamayan hava araçlarının sivil yerleşim veya tarım alanlarına düşmesi durumunda, olası tehlikeli madde veya patlayıcı riskine karşı standart jandarma güvenlik prosedürleri devreye giriyor. Uzmanlar, vatandaşların bu tür enkazlara kesinlikle temas etmemesi ve delillerin karartılmaması adına alanı koruyarak derhal kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunması gerektiğini belirtiyor.