Antalya'nın Aksu ilçesinde, D-400 karayolundaki trafik çilesinden kaçmak isteyen turizm servisleri ve VIP minibüslerin ilçe merkezindeki bağlantı yollarını kullanması bölge halkının tepkisine yol açtı. Özellikle akşam saatlerinde ara sokaklarda oluşan yoğunluk, vatandaşların günlük yaşamını ve yaya güvenliğini olumsuz etkiliyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, turizm sezonunun zirve yapmasıyla birlikte kent merkezi ile Belek, Kadriye ve Aksu arasındaki güzergahta uzun araç kuyrukları oluşuyor. Normal şartlarda 45 dakika süren Antalya-Belek yolculuğu, otel personellerinin de mesai bitimiyle yola çıkması sonucu 3-4 saate kadar uzayabiliyor. Bu gecikmeyi aşmak isteyen sürücüler Aksu merkezine girince, 400 metrelik bağlantı yolunun geçiş süresi 20 dakikaya kadar çıkıyor.

VATANDAŞ TEK YÖNLÜ DÜZENLEME İSTİYOR

Aksu sakinleri, Serik Caddesi'nin ilçe girişinin Antalya yönüne kapatılarak tek yönlü bir trafik düzenlemesi yapılmasını talep ediyor. Mahalle aralarında hız yapan servis araçlarının çocuklar için tehlike yarattığını belirten bölge halkı, turizm araçlarının üst geçit yakınındaki alternatif yollara yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Turizm taşımacıları ise altyapı yetersizliğine dikkat çekerek, yolcuların uçaklarına yetişebilmesi için mecburen alternatif güzergahları kullandıklarını ifade ediyor.

D-400 KARAYOLUNDA TRAFİK NEDEN KİLİTLENİYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Antalya Havalimanı sadece temmuz ayında 5 milyon 555 bin 485 yolcu ağırladı. Yılın ilk 7 ayında toplam yolcu sayısı 19 milyon 209 bin 979'a ulaşırken, bu devasa turizm hareketliliği mevcut karayolu altyapısının sınırlarını zorluyor. Özellikle Aksu üst geçidinde tramvay hattı inşası sırasında şerit sayısının dörtten ikiye düşmesi ve Isparta yol ayrımındaki fiziki daralma, D-400 karayolundaki trafiğin ana tıkanma noktalarını oluşturuyor. Altyapıdaki bu yapısal darboğaz, havalimanından sahil şeridine turist taşıyan araçları zorunlu olarak ilçe merkezindeki mahalle aralarına itiyor.