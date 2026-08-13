Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Kumköy sahilinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yuvalama alanlarına araç park edilmesi ve çöp bırakılması ciddi ekolojik tahribata yol açtı. Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında kalan 3,2 kilometre uzunluğundaki kumsalda, kuralları ihlal eden tatilciler nedeniyle yavru kaplumbağalar yuvalarında sıkıştı.

KUMKÖY SAHİLİ YENİDEN ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Bölgedeki yerel kaynakların aktardığına göre, geçmişte 750'yi aşkın kaçak çardağın bulunduğu 300 bin metrekarelik alanda Aksu Belediyesi geniş çaplı bir temizlik çalışması yürütmüştü. Bu çalışmalar sırasında kumun altından 1500'ü aşkın araç lastiğiyle yapılmış lağım çukuru çıkarılmıştı. Ancak yaz mevsimiyle birlikte artan ziyaretçi yoğunluğu, temizlenen kumsalı kısa sürede yeniden çöp yığınlarıyla doldurdu.

ARAÇLAR YUVALARI EZDİ TRAKTÖR KUMA SAPLANDI

Geceleri girişin yasak olduğu alanda sabahın erken saatlerinde çadır kurulduğu ve araçların doğrudan kumulların üzerine park edildiği belirlendi. Hatta denize kadar giren bir aracın kuma saplanması üzerine olay yerine çağrılan traktör de kurtarma çalışmaları sırasında kumullara battı. Yaşanan bu ihlaller sırasında ezilen yuvalarda mahsur kalan yavru carettalar, Ekolojik Araştırmalar Derneği gönüllüleri tarafından kurtarılarak denize ulaştırıldı.

YASAK İHLALİNİN CEZASI NE KADAR?

Deniz Kaplumbağalarının Korunması Hakkındaki Genelge kapsamında, koruma altındaki alanlara araçla girmek, ateş yakmak veya çadır kurmak ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. 2026 yılı güncel verilerine göre, bu yasakları ihlal eden bireylere 699 bin 245 TL, tüzel kişi ve kurumlara ise 2 milyon 97 bin TL para cezası uygulanıyor. Akdeniz sahil şeridindeki tüm koruma alanlarında geçerli olan bu yüksek cezalar, ekosistemi korumak adına caydırıcı bir yasal önlem olarak öne çıkmasına rağmen bölgedeki kural ihlalleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.