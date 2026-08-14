Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında duran bir kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İrem K. yönetimindeki 07 CME 484 plakalı motosikletin seyir halindeyken, park halindeki 70 AAS 117 plakalı kamyona çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak ilk müdahalesi için bekletildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla bölgedeki bir hastaneye sevk edilen İrem K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Gelen son bilgilere göre, yaralı sürücünün sağlık durumu iyi yönde seyrediyor. Polis ekipleri kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla bölgede inceleme başlattı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA DİKKAT

Uzmanlar, özellikle motosiklet sürücülerinin yol kenarında park halinde bekleyen ağır vasıtalara karşı güvenli sürüş mesafesini koruması ve dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınması gerektiği konusunda uyarıyor. Görüş mesafesinin daraldığı veya yol kenarı parklanmalarının yoğun olduğu noktalarda, sürücülerin hızlarını düşürerek daha tedbirli ilerlemesi benzer kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyor.