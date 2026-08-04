Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos 2026

Çarşamba günü Antalya genelindeki 9 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan kesintiler, sabah saatlerinde başlayıp gün boyu devam edecek.

AEDAŞ'ın paylaştığı verilere göre, enerji kesintileri ağırlıklı olarak 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yaşanacak. Bazı kırsal ve yayla bölgelerinde ise çalışmalar 09:30 - 16:00, 09:30 - 16:30 veya 13:00 - 18:00 saatleri arasına planlandı. Macun Mahallesi'ndeki yatırım çalışmalarının ise 4 Ağustos 2026 tarihinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

ALANYA VE ÇEVRESİNDE ETKİLENECEK BÖLGELER

Kesinti listesinde Alanya'nın Payallar, Emişbeleni, Çamlıca, Karapınar, Uğrak, Yeşilöz, İmamlı, Mahmutlar, Yaylakonak ve Şıhlar mahalleleri ile bu bölgelere bağlı yaylalar öne çıkıyor. Diğer ilçelerde ise Konyaaltı'na bağlı Geyikbayırı ve Doyran, Finike'de Turunçova, Kepez'de Çamlıbel ve Esentepe, Korkuteli'nde ise Güzle gibi birçok bölgede iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek enerji akışı durdurulacak.

KESİNTİ SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Planlı kesintilerin günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri aksatmaması adına, bölge halkının elektronik cihazlarını voltaj dalgalanmalarına karşı korumaya yönelik fişten çekme gibi önlemler alması önem taşıyor. Özellikle turizm sezonunun en yoğun olduğu ağustos ayında, Alanya ve Antalya genelindeki işletmelerin jeneratör altyapılarını önceden kontrol etmeleri muhtemel mağduriyetlerin önüne geçecektir.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlanan saatlere göre kendi tedbirlerini almaları gerektiğini aktardı. Çalışmaların planlanandan erken bitmesi halinde, şebekeye belirtilen saatlerden önce de enerji verilebileceği ifade ediliyor.