Antalya genelinde deniz yüzeyinde gözlemlenen kirlilik vakaları artış gösterirken, 2014-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Prof. Dr. Mustafa Öztürk kamuoyunu bilgilendirdi. Öztürk, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere bölge plajlarında yoğunlaşan mikroplastik atıkların halk sağlığını tehdit ettiğini açıkladı.

Kirliliğin sadece Konyaaltı ile sınırlı kalmadığı, doğuda Alanya, Serik, Manavgat, Kundu ve Kumköy; batıda ise Kemer, Lara ve Phaselis Antik Kenti kıyılarına kadar uzandığı bildirildi. Bazı noktalarda deniz yüzeyini kaplayan plastik içerikli atıklar sebebiyle bölge sakinlerinin denize girmekte zorlandığı aktarıldı.

MİKROPLASTİK YUTMA RİSKİNE DİKKAT

Uzmanlar, gözle görülür hale gelen bu kirliliğin yüzeysel bir sorundan öte ekolojik bir tehdit barındırdığını belirtiyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Konyaaltı Plajı'nın mikroplastik kirliliğiyle kaplandığını ve bu şartlar altında denize girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öztürk, plastik parçacıklarının hastalık taşıyıcı mikroorganizmaları barındırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Özellikle su yutma riski bulunan çocuklar, yaşlılar ve yüzme bilmeyen bireylerin bu plajlarda suya girmesinin güvenli olmadığını dile getiren eski müsteşar, deniz canlılarının da sindirim sistemlerinin tıkanarak zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI NERESİ?

Deniz yüzeyini kaplayan atıkların kaynağına dair farklı iddialar tartışılmaya devam ediyor. Öne sürülen ilk ihtimal, Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren, çoğunlukla Avrupa menşeli ithal plastikleri işleyen geri dönüşüm tesislerinden sızan atıkların akıntılarla Antalya Körfezi'ne ulaşması yönünde. Bu iddialar üzerine Mersin Çevre Platformu'nun 8 Ağustos tarihinde Mersin Yapraklı Koyu'nda geniş katılımlı bir basın açıklaması yapacağı duyuruldu.

İkinci bir görüş ise şubat ve mart aylarında yaşanan şiddetli yağışların ardından karada biriken plastiklerin denize sürüklenmesi ve zamanla parçalanarak kıyılara vurması olarak değerlendiriliyor.

ALANYA SAHİLLERİNDE DURUM NASIL ETKİ YARATIYOR?

Kirlilik haritasında Alanya'nın da yer alması, ilçedeki turizm sektörü temsilcileri ve yerel halk tarafından yakından takip ediliyor. Mikroplastiklerin deniz ekosistemine karışması, uzun vadede Mavi Bayraklı plajların statüsünü ve bölgenin turizm imajını doğrudan ilgilendiriyor. Uzmanlar, hem yerel yönetimlerin hem de vatandaşların kıyı temizliği konusunda daha dikkatli olması gerektiğini, kaynağı belirsiz akıntıların getirdiği kirliliğe karşı su kalitesi ölçümlerinin sıklaştırılmasının faydalı olacağını belirtiyor.