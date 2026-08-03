Antalya'nın Alanya ilçesinde, kentin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip noktalarından Atatürk Caddesi üzerindeki McDonald's yakınlarında akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışmada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, olay sırasında bıçak da kullanıldı.

Kavganın büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar ve bölgedeki işletmelerde çalışanlar büyük panik yaşadı. Olayın yaşandığı sırada caddeden geçen çok sayıda kişi güvenli alanlara yönelirken, çevrede kısa süreli hareketlilik oluştu.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarların ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan olup olmadığını belirlemek ve gerekli müdahaleyi yapmak üzere çalışma yürüttü. Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlarca doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama ise henüz paylaşılmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kavganın çıkış nedenini ve olaya karışan kişileri belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulması bekleniyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma sürüyor.

ATATÜRK CADDESİ ALANYA'NIN EN YOĞUN NOKTALARINDAN BİRİ

Olayın yaşandığı Atatürk Caddesi, günün her saatinde yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu, alışveriş noktaları, restoranlar ve turistik işletmelerin yer aldığı Alanya'nın en işlek bölgeleri arasında bulunuyor. Özellikle yaz sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı cadde üzerinde yaşanan bu tür olaylar, çevrede kısa süreli endişeye neden olabiliyor.

Alanya'da daha önce de farklı noktalarda iki grup arasında çıkan kavgalar nedeniyle adli ve idari işlemler uygulanmış, bazı olaylarda gözaltı ve tutuklama kararları verilmişti. Güvenlik güçleri, benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bu olayla ilgili resmi açıklamaların yapılmasıyla birlikte soruşturmanın seyri netlik kazanacak.