İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye binası ile Başkan Çiçek'in evinde arama yapıldı. Operasyonun, kamu görevlilerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı bir adli soruşturmanın parçası olduğu bildirildi. Menderes Belediyesi - İzmir

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmî belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla işlem yapıldığı açıklandı.

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu toplam 16 şüpheli belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında Menderes Belediye Başkanlığı binasında ve Başkan İlkay Çiçek'in konutunda arama yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun 184, 204, 220, 250, 252 ve 257'nci maddeleri kapsamında çeşitli suçlamalar nedeniyle adli işlemlerin yürütüldüğü ifade edildi. Menderes Belediyesi - İzmir

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Savcılık, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Soruşturma aşamasındaki suçlamaların henüz iddia niteliğinde olduğu, şüphelilerin hukuki süreç sonunda verilecek yargı kararına kadar masumiyet karinesinden yararlandığı unutulmamalıdır.

İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

İlkay Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Menderes Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Çiçek, görev süresi boyunca belediyenin meclis çalışmalarını ve yerel yönetim faaliyetlerini yürüttü. Resmî belediye kayıtlarında 2025 ve 2026 yıllarına ait meclis gündem ve kararlarında Belediye Başkanı olarak yer almaktadır. Menderes Belediyesi - İzmir +1