ALANYA'nın hızla gelişen mahallelerinden Kargıcak'ta uzun süredir vatandaşların gündeminde yer alan toplu ulaşım sorunu çözüme kavuştu. Kargıcak Mahalle Muhtarlığı ile ilgili ulaşım kooperatifi arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından mahalle sakinlerinin talepleri karşılık bulurken, yeni otobüs seferleri resmen başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk, mahalle halkının uzun süredir dile getirdiği ulaşım taleplerini kooperatif yönetimine ilettiklerini ve yapılan değerlendirme sonucunda taleplerin kabul edildiğini söyledi. Yeni düzenlemenin mahalle sakinleri açısından önemli bir rahatlama sağlayacağını belirten Asiltürk, vatandaşlara müjdeyi verdi.

Muhtar Asiltürk, "Kooperatife verdiğimiz dilekçe kabul gördü ve halk otobüsleri seferlerine başladı. 2-B otobüsü Ütopya Kavşağı'ndan kalkıyor. 40 numara ve 3 numaralı hatlar ise Kırbıyık Otel arkası Dinler Camii yanından hareket ediyor. Önümüzdeki günlerde Dörtyol'dan Atatürk Caddesi ve Menderes Caddesi (Köyiçi) güzergâhındaki seferlerimiz de başlayacak" dedi.

Yeni hatlarla birlikte Kargıcak'ta yaşayan vatandaşların ilçe merkezine, eğitim kurumlarına, sağlık kuruluşlarına ve çevre mahallelere daha kolay ulaşım sağlayacağını ifade eden Asiltürk, ulaşım ağının genişletilmesiyle birlikte bölgedeki günlük yaşamın da önemli ölçüde kolaylaşacağını belirtti.

Sürecin olumlu sonuçlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Asiltürk, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Kooperatif Başkanı Alihsan Gökçe ve yönetimine ile Kestel eski Muhtarı Muhterem Şimşek'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de yeni seferlerin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, özellikle yaz aylarında artan nüfus nedeniyle yaşanan ulaşım yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde devreye girecek yeni güzergâhlarla birlikte Kargıcak'ın toplu ulaşım ağının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.