Alanya'da taksici esnafı arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla alınan aplikasyon yasağı kararına uymayan sürücülere yönelik yaptırımlar başladı. Alanya Şoförler Odası tarafından yapılan denetimlerde, yasaklı uygulamalar üzerinden müşteri kabul eden araçlar tespit edilerek ağır yaptırımlarla karşılaştı.

Kısa süre önce oda öncülüğünde gerçekleştirilen ve esnafın yaklaşık yüzde 80'inin karşı yönde oy kullandığı aplikasyon referandumunun ardından kurallar kesinleşmişti. Alınan bu ortak karara rağmen dijital platformlar üzerinden diğer durakların bölgelerinden yolcu alan taksiciler, yeni denetimlerin hedefine yerleşti.

CEZALAR VE YAPTIRIMLAR NELER?

Alanya Şoförler Odası'nın konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamaya göre, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere idari para cezası kesildi. Bununla birlikte, söz konusu taksiler 10 gün süreyle trafikten men edilerek bağlandı. Oda yönetimi, bu tür ihlallerin mesleki dayanışmaya doğrudan zarar verdiğini vurguladı.

DURAK SİSTEMİ VE APLİKASYON ÇATIŞMASI NEDEN ÖNEMLİ?

İlçedeki taksicilik faaliyetleri, her durağın kendi bölgesinden sorumlu olduğu yerleşik bir sistemle yürütülüyor. Aplikasyon kullanımına karşı çıkılmasının temelinde, sınırları aşan dijital çağrıların duraklar arası gerilime ve haksız kazanca yol açması yatıyor. Alanya Şoförler Odası, esnafın haklarını güvence altına almak için saha denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.