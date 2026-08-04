DHA'nın aktardığına göre; Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sıçan Adası açıklarında geçen yıl 18 Ağustos'ta meydana gelen ölümlü dalış kazasının ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Fahriye Başlı'nın katıldığı turda işletme sahibi olan, olay sonrası tutuklanıp bilirkişi raporuyla tahliye edilen Sunay Y.'nin yetki belgesi iptal edilmesine rağmen dalış faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Olay günü 1,5-2 metre derinlikte yanındaki 4 kişiyle birlikte yapılan dalışta, yüzme bilmeyen Başlı'nın su altında gözetimsiz bırakıldığı iddia edilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eğitmen Mehmet C. ve Sunay Y. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, kayıp ihbarının ardından tekne yetkililerinin 15-20 dakika boyunca etkin arama yapmadığı bilgisi yer alıyor.

CİMER'E ŞİKAYET VE YENİ GÖRÜNTÜLER

TSSF tarafından 21 Ağustos 2025'te disipline sevk edilen, 16 Şubat 2026'da yetki belgeleri iptal edilerek 720 bin TL para cezasına çarptırılan Sunay Y.'nin, sanal medyada paylaşılan görüntülerle faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşıldı. Fahriye Başlı'nın kızı Elçin Pehlivan, CİMER'e sunduğu dilekçede, iptal kararına rağmen şüphelinin 23 Haziran 2025 tarihli videolarda turistlere brifing verdiğini aktardı.

Pehlivan, işletmenin şu an Sunay Y.'nin oğlu A.E.Y. üzerinden hizmet verdiğini belirterek gerekli idari ve cezai işlemlerin yapılmasını talep etti. Şikayet dilekçesinde, şüphelinin kendini profesyonel balık adam ve rehber olarak tanıttığı anların kayıtları da yetkililere sunuldu.

TANITIM DALIŞLARINDA GÜVENLİK KURALI NEDİR?

TSSF

Donanımlı Dalış Yönetmeliği'ne göre, dalış tecrübesi veya belgesi olmayan kişilere yaptırılan tanıtım dalışlarında kural son derece nettir. Bu tür etkinliklerin mutlaka eğitmen eşliğinde, bire bir gözetim altında yapılması ve katılımcının su altında kesinlikle yalnız bırakılmaması gerekmektedir. Uzmanlar, turistik bölgelerde dalışa katılacak kişilerin işletme yetki belgelerini sorgulamasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Antalya ve Alanya gibi su altı turizminin yoğun olduğu Akdeniz çanağında, dalış güvenliği ve denetim mekanizmalarının işleyişi sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Yargı sürecinin ve CİMER başvurusunun ardından ilgili kurumlardan gelecek yeni adımlar kamuoyu tarafından bekleniyor.