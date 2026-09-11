Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinin ardından bölgedeki sağlık altyapısının durumu netleşti. Antalya Tabip Odası heyetinin saha incelemelerine göre, yangınlar nedeniyle hiçbir sağlık tesisi zarar görmezken, tıbbi müdahale süreçlerinde aksama yaşanmadı.

Aksu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayça Küçük ile görüşen heyet, sahadaki ekiplerin görev başında olduğunu teyit etti. Kumluca'da ise alevlerin yerleşim yerlerinden uzak kalması sayesinde krizin büyümediği bildirildi. Karaöz Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) yangın sahasına uzak konumda bulunduğu, binada sadece kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Karaöz ASM hekimi Dr. Süleyman Demir, yangın süresince merkeze yalnızca bir iki vatandaşın başvurduğunu belirtti.

BÖLGEYE NOKTA ATIŞI TIBBİ DESTEK SAĞLANDI

Antalya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelebi'nin verdiği bilgilere göre, geçmişteki büyük Manavgat yangınının aksine bu kez geniş çaplı bir ilaç ihtiyacı oluşmadı. Eczanelerin koordinasyonuyla toplanan suni gözyaşı damlası, yanık kremi ve maske gibi temel ihtiyaç malzemeleri UKOME araçlarıyla hızla bölgeye sevk edildi.

YANGIN SONRASI HALK SAĞLIĞI İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Orman yangınları sonrasında atmosferde asılı kalan kül ve duman partikülleri, alevler sönmüş olsa dahi solunum yolları ve göz sağlığı üzerinde risk oluşturmaya devam edebiliyor. Bu nedenle tıbbi destek ekiplerinin bölgeye öncelikli olarak maske ve göz damlası sevk etmesi, olası tahriş ve enfeksiyonların önüne geçilmesinde kritik bir halk sağlığı adımı olarak öne çıkıyor.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde görev yapan itfaiye ve orman işçilerine destek ziyaretleri sürerken, şu aşamada Aksu ve Kumluca için ek bir tıbbi malzeme talebi bulunmadığı teyit edildi.