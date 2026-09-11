KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre elinde keserle bir kişinin evini basmaya giden Onur U., çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ELİNDE KESERLE EVE GİTTİ

Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Onur U., elinde keserle H.A.’nın evine gitti.

Burada Onur U. ile H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında H.A., evini keserle basmaya geldiği öne sürülen Onur U.’yu bıçakla yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Onur U.’ya sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Onur U., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri H.A.’yı gözaltına aldı. Olayın çıkış nedeni ve yaşananlara ilişkin ayrıntıların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.