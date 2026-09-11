Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde henüz nasıl meydana geldiği netleşmeyen kazada motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Sürücünün ağır darbeler aldığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Akşam saatlerinde yaşanan kazanın ardından çevrede kalabalık oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

MOTOSİKLETTE AĞIR HASAR OLUŞTU

Kazanın şiddeti motosiklette de büyük hasara yol açtı. Motosiklete ait parçaların çevreye dağıldığı görülürken, kaza nedeniyle Yaşar Sobutay Bulvarı'ndaki trafik akışında aksamalar yaşandı. Olayı gören bazı vatandaşların kaza sonrasındaki görüntüleri cep telefonlarıyla kaydettiği belirtildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın hangi koşullarda meydana geldiğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ekiplerin olay yerindeki izler, araçların konumu ve varsa çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kazanın oluş şeklini belirlemeye yönelik inceleme yapması bekleniyor. Ölümlü trafik kazalarında olay yeri incelemelerinin ardından adli soruşturma kapsamında elde edilen bulgular değerlendirilerek kusur durumunun belirlenmesine yönelik süreç yürütülüyor.

AYNI BULVARDA DAHA ÖNCE DE KAZALAR YAŞANDI

Yaşar Sobutay Bulvarı daha önce de motosikletlerin karıştığı ciddi trafik kazalarıyla gündeme geldi. Nisan 2024'te Güzeloba Mahallesi'nde ara sokaktan bulvara çıkan bir kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti. Ağustos 2024'te ise bulvar üzerinde seyreden bir motosikletin yaya geçidindeki çocuğa çarpması sonucu çocuk yaralanmıştı. Bu olaylar, bölgedeki araç ve motosiklet trafiğinde sürücülerin kavşak, yaya geçidi ve bağlantı yollarında daha dikkatli hareket etmesinin önemini ortaya koyuyor.

ANTALYA'DA HER ÜÇ ARAÇTAN BİRİ MOTOSİKLET

Antalya'da motosikletlerin trafikteki ağırlığı son yıllarda belirgin biçimde arttı. Antalya Valiliğinin 2025 yılı değerlendirmesine göre kentte kayıtlı 1 milyon 670 bin 724 motorlu aracın 532 bin 817'sini motosikletler oluşturdu. Böylece motosikletlerin toplam araçlar içindeki payı yüzde 32'ye ulaştı. Aynı resmi verilere göre Antalya genelinde 2025 yılında trafik kazalarında 98 kişi hayatını kaybederken 19 bin 35 kişi yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İÇİN KORUYUCU EKİPMAN KRİTİK

Motosikletlerde sürücüyü çevreleyen bir araç gövdesinin bulunmaması, çarpışma ve düşme sırasında ağır yaralanma riskini artırıyor. Bu nedenle hız sınırlarına uyulması, takip mesafesinin korunması, kavşak ve bağlantı yollarında hızın düşürülmesi ile uygun koruyucu ekipman kullanılması güvenli sürüş açısından önem taşıyor. Diğer araç sürücülerinin de şerit değiştirirken ve kavşaklara girerken motosikletleri fark etmeye yönelik daha dikkatli kontrol yapması gerekiyor.

Güzeloba'daki ölümlü kazayla ilgili inceleme sürerken, sürücünün kimliği ve kazaya karışan araç ya da araçlara ilişkin doğrulanmış ayrıntılar henüz açıklanmadı. Kazanın kesin oluş şeklinin, polis ekiplerinin incelemesi ve yürütülecek adli süreç sonucunda netleşmesi bekleniyor.