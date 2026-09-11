Alanya Belediyesi'nin açıklamasına göre, geçtiğimiz yıl orman yangınları sebebiyle iptal edilen Alanya Uluslararası Caz Festivali, bu yıl 20. yaşını kutluyor. 12, 17, 18, 19 ve 20 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek etkinlik, Alanya Kalesi ve Kızılkule’nin tarihi atmosferinde müzikseverleri ağırlayacak. Hisariçi Restoran’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla festivalin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALTAV

Başkanı ve Festival Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın ile onur konuğu İzzet Öz katıldı. Açıkalın, Türkiye’nin en uzun soluklu caz organizasyonlarından biri olan festivalde bu yıl dört Türk ve dört yabancı sanatçının sahne alacağını bildirdi. Etkinliğin bu yılki saha ve tanıtım destekçileri arasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Migros yer alıyor.

AÇILIŞ KONSERİ İÇ KALE SEYİR TERASI'NDA

Festivalin açılışı, 12 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de Türk cazının önemli isimlerinden Kerem Görsev Trio'nun "20. Yıl Özel Konseri" ile yapılacak. Bu performans, Alanya tarihinde ilk kez İç Kale Seyir Terası’nın böylesine büyük bir kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapması açısından da önem taşıyor. Programın devamında, 17 Eylül Perşembe akşamı saat 20.30'da Kızılkule Meydanı'nda Önder Foçan & Şallıel Bros "Funkbook" projesi ve vokal Cansu N. Akarsu sahneye çıkacak.

FESTİVALE KATILIM VE İZLEYİCİ BİLGİLERİ

Müzikseverler, 20. Alanya Uluslararası Caz Festivali kapsamındaki tüm konserleri ücretsiz olarak takip edebilecek. Organizasyon kapsamında aralarında iki Grammy ödüllü ismin de bulunduğu uluslararası sanatçılar dinleyicilerle buluşurken, etkinlik alanlarında caz müzik tarihine odaklanan özel paneller ve İzzet Öz'e ait 20 imzalı taş plak sergisi de ziyarete açık olacak.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, hedeflerinin hem ulusal hem de uluslararası alanda Alanya'nın tanıtımına katkı sağlamak olduğunu aktardı. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise etkinlik sürecinde yerel kültürün de ön plana çıkarılacağını, Alanya'ya özgü muz lifi ve ipek böcekçiliğinden elde edilen ata mirası alaca kumaş gömleklerin tanıtımının yapılacağını duyurdu.