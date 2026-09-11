​YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ VE GEÇMİŞİ HATIRLATTI

​Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde kaleme aldığı mektupta siyasi hayatındaki zorlu süreçlere değindi. Bugüne kadar birçok badireyi sabırla atlattığını belirten Böcek, adalete ve vicdana olan inancının tam olduğunu vurguladı. Siyaseti her zaman mertçe yaptığını ifade eden Böcek, hiç kimsenin zor gününde fırsatçı olmadığını dile getirdi. Geçmişte verdiği Covid-19 mücadelesini hatırlatan Başkan Böcek, kendisi yoğun bakımda yaşam savaşı verirken devlet yetkilileri ve vatandaşlar destek olurken Menderes Türel'in sosyal medyada asılsız paylaşımlar yaptığını belirtti. Bu durumun hem ailesini hem de Antalyalıları derinden üzdüğünü ifade etti.

​2014-2019 DÖNEMİ VE SEÇİM ELEŞTİRİLERİ

​Mektubunda 2014-2019 yılları arasındaki döneme de parantez açan Böcek, yapılan yanlışlar nedeniyle Antalyalıların tercihini kendisinden yana kullandığını belirtti. 2024 yerel seçimlerinde yaşananlara değinen Böcek, Menderes Türel'in son gün ve son dakikada aday adayı olduğunu, ancak AK Parti Genel Merkezinin tercihini Hakan Tütüncü'den yana kullandığını ifade etti. Böcek, Türel'in çevresine Muhittin Böcek'e destek olabileceğini söyleyerek kendi partisine ihanet ettiğini, bunu Antalyalıların ve çok sayıda AK Partilinin de bildiğini ileri sürdü.

​SAĞLIK DURUMU VE TÜREL'E SİYASİ TAVSİYELER

​Cezaevinde günde 25 ilaçla ayakta durmaya çalıştığını belirten Başkan Böcek, bu durumun kimseye siyasi bir kazanç sağlamayacağını vurguladı. Kötülüğün ve koltuk hırsının kazanamayacağını ifade eden Böcek, kendisinin devlete ve adalete emanet olduğunu söyledi. Mektubunun sonunda Menderes Türel'e siyaset bilimi perspektifinden tavsiyelerde bulunan Böcek, fırsatçılıktan kaçınılması gerektiğini belirterek: "Asla fırsatçı olma, kimseye baskı yapma, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişme, siyaseti kinle, nefretle, düşmanca yapma. İhanetin bahanesi olmaz, bedeli olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi