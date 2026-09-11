Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Şahin'in açıklamasına göre, yeni dönemin taze umutlar ve hedeflerle başladığına dikkat çekilerek, okula ilk kez adım atan ve eğitim yolculuğuna devam eden tüm öğrencilere başarı dilekleri iletildi.

Eğitim sürecinin yalnızca teorik bilgi aktarımından ibaret olmadığını aktaran Şahin, asıl hedefin düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Milli ve manevi değerleri özümseyen nesillerin, ülkenin geleceği adına en temel güvence olduğu ifade edildi.

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE GÜVENİ HATIRLATILDI

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere yönelik sözlerine de yer veren Vali Şahin, vatan sevgisi ve fikir hürriyetinin önemine değindi. Atatürk'ün gençliğe duyduğu sarsılmaz güvenin altını çizen Şahin, Antalya genelinde çocukların bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında gelişmesi için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

ALANYA VE ANTALYA'DA EĞİTİM HEDEFLERİ NELER?

Antalya'nın tüm ilçelerini kapsayan bu eğitim vizyonu, Alanya'daki binlerce öğrenci ve eğitimci için de yeni dönemin temel motivasyon kaynağını oluşturuyor. Vali Şahin'in aktardığına göre, eğitimdeki kararlı duruş bölge genelindeki okullarda akademik ve sosyal kalitenin artırılmasına odaklanıyor.

Çocukların yetişmesinde en büyük paya sahip olan öğretmenlere ve onlara destek veren velilere özel olarak teşekkür eden Şahin, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının hem Antalya hem de Türkiye için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.