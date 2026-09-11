Türk Hava Yolları (THY), uluslararası uçuş ağında kapsamlı bir tarife değişikliğine gitti. AeroRoutes tarafından yayımlanan son güncellemeye göre, hava yolu şirketi 11 uluslararası destinasyonu gelecek dönem uçuş planından tamamen çıkarırken, bazı rotalardaki seferlerin yeniden başlama tarihini 2027 yılına erteledi.

Yeni planlama kapsamında Afrika, Avrupa ve Asya'daki çeşitli şehirler uçuş ağından çıkarıldı. Juba, Kinşasa, Libreville, Luanda, Lusaka, Billund, Fergana, Kerkük, Leipzig/Halle, Necef ve Türkistan şehirlerine yönelik sefer planlamaları sonlandırıldı.

İRAN VE HAVANA UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY'nin daha önce yeniden açılması beklenen güzergahlarında da takvim değişikliği yapıldı. Akabe ve Havana bağlantılarının yanı sıra İran'daki İsfahan, Meşhed, Şiraz, Tebriz ve Tahran İmam Humeyni havalimanlarına yapılacak uçuşların başlama tarihi 28 Mart 2027 haftasına kadar uzatıldı.

YOLCULAR İÇİN ALTERNATİF PLANLAMA GEREKSİNİMİ

Bu tarife değişikliği, iptal edilen veya ertelenen rotalara seyahat etmeyi planlayan yolcuların alternatif hava yolu şirketlerine veya aktarmalı uçuşlara yönelmesini gerektiriyor. Özellikle 2027'ye ertelenen hatlarda seyahat edecek kişilerin uzun vadeli planlamalarını farklı taşıyıcılar üzerinden organize etmesi önem taşıyor.