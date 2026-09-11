Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Killik mevkisinde saat 16.00 sularında başlayan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. DHA'nın aktardığına göre, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda alevlerin daha geniş bir alana yayılması engellendi.

Bölgedeki yangın ihbarının ardından Orman Bölge Müdürlüğü hızla harekete geçti. Söndürme operasyonuna 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 6 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 1 çok fonksiyonlu itfaiye aracı katıldı. Sahada 85 personelin görev aldığı çalışmalara, AFAD bünyesindeki 1 arama kurtarma ekibi ve 3 personel de destek sağladı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI NEDEN ÖNEMLİ?

Orman yangınlarında alevler kontrol altına alındıktan sonra rüzgar veya sıcaklık etkisiyle yeniden parlama riskine karşı soğutma faaliyetleri kritik bir aşama oluşturuyor. Ekipler, yanan alanın tamamen güvenli hale gelmesi için bölgedeki soğutma işlemlerini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla yetkililer tarafından başlatılan inceleme ise devam ediyor.