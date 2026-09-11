Antalya-Korkuteli yolu üzerinde Kayabaş Köyü mevkiindeki dönel kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön bölümünde ağır hasar oluşurken, kamyonet yan yattı. Kazanın ardından kamyonette taşınan kasa kasa domates yola saçıldı ve kavşakta ulaşım bir süre aksadı.

DOMATES KASALARI YOLA SAÇILDI

Kazanın şiddeti araçlarda oluşan hasara da yansıdı. Otomobilin ön kısmı büyük ölçüde ezilirken, yan yatan kamyonetin yük bölümündeki domates kasalarının büyük bölümü yola dağıldı. Araçlar ve yola saçılan ürünler nedeniyle kavşakta geçiş güçleşirken, diğer yöndeki trafik akışının sürdüğü görüldü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldığı ve ardından ambulanslara alındıkları belirtildi. Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin ise henüz doğrulanmış ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

KAZA SONRASI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kazanın ardından yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağır hasar alan otomobil ile yan yatan kamyonetin yanı sıra yola dağılan domates kasaları görülüyor. Otomobilin arka koltuğunda bir köpeğin de bulunduğu görüntülere yansırken, hayvanın durumuna ilişkin herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

DÖNEL KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI NASIL İŞLİYOR?

Kaza, dönel kavşaklarda geçiş hakkı ve hız kontrolünün önemini bir kez daha gündeme getirdi. Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yol ve trafik şartlarına uygun şekilde yavaşlaması, dikkatli olması ve geçiş hakkına sahip araçların geçişine imkan vermesi gerekiyor. Trafik görevlisi, ışıklı işaret veya aksini belirleyen bir trafik levhasının bulunmadığı durumlarda ise dönel kavşağa gelen sürücünün kavşak içerisindeki araca ilk geçiş hakkını vermesi gerekiyor.

YÜKLÜ ARAÇLARDA YÜK GÜVENLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Tarım ürünlerinin üretim merkezlerinden pazar ve hallere taşındığı güzergâhlarda kamyonet ve benzeri ticari araçların yoğunluğu öne çıkıyor. Sebze ve meyve kasaları gibi yüklerin taşınmasında yalnızca aracın ağırlık dengesi değil, yükün güvenli şekilde sabitlenmesi de önem taşıyor. Kaza veya ani manevra durumunda yükün taşıt yoluna dağılması, ilk çarpışmanın ardından diğer sürücüler açısından yeni bir trafik tehlikesi oluşturabiliyor.

ANTALYA-KORKUTELİ YOLUNDA KAZA RİSKİ

Antalya ile Korkuteli arasındaki güzergâh, kent merkezi ile iç kesimler arasında hem yolcu hem de ticari yük taşımacılığında kullanılan önemli karayolu bağlantılarından biri. Geçmiş yıllarda da Antalya-Korkuteli Karayolu üzerinde otomobil, kamyon ve diğer ticari araçların karıştığı ağır kazalar kayıtlara geçti. Bu nedenle özellikle kavşaklarda hızın yol şartlarına göre düşürülmesi, takip mesafesinin korunması ve trafik işaretlerine uyulması güvenli ulaşım açısından önem taşıyor.

KAZANIN NEDENİ İNCELEMEYLE NETLEŞECEK

Kavşak kazalarında hangi aracın geçiş hakkına sahip olduğu, araçların hızları, yol işaretleri, sürücülerin manevraları ve varsa çevredeki kamera kayıtları ekiplerin yapacağı incelemeyle değerlendiriliyor. Kayabaş Köyü mevkiindeki bu kazanın kesin oluş şekline ilişkin resmi bir tespit henüz paylaşılmadığından, kazanın nedenine veya tarafların kusur durumuna ilişkin değerlendirme yapmak için incelemenin sonucunun beklenmesi gerekiyor.