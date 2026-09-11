Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Bu açıklamayla birlikte Roma maçının ardından istifasını duyuran İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’deki görevine devam edeceği resmiyet kazandı.

Trabzonspor’dan Pep Guardiola için teklif iddiası

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal’ın görevinin başında olduğu belirtilirken, takımın Gaziantep FK maçı hazırlıklarını da deneyimli teknik adam yönetiminde sürdüreceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Roma karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın görevine devam edeceğini resmen duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.