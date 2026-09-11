Fenerbahçe, Roma karşılaşmasının ardından istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın görevine devam edeceğini resmen duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal’ın görevinin başında olduğu belirtilirken, takımın Gaziantep FK maçı hazırlıklarını da deneyimli teknik adam yönetiminde sürdüreceği ifade edildi.
FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Kamuoyuna Bilgilendirme
Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.
Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Bu açıklamayla birlikte Roma maçının ardından istifasını duyuran İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’deki görevine devam edeceği resmiyet kazandı.