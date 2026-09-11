ANTALYA’da çalışmak üzere kente getirildiği belirtilen Hindistan uyruklu işçiler, bir otobüsten toplu halde inerken görüntülendi. İşçilerin otobüsten peş peşe indiği anlar dikkat çekti.

ÇALIŞMAK İÇİN ANTALYA’YA GELDİLER

Edinilen bilgilere göre Hindistan’dan gelen işçilerin Antalya’da çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere kente getirildiği belirtildi. Otobüsle bölgeye ulaşan işçiler, araçtan toplu şekilde inerken görüntülendi.

İşçilerin Antalya’da hangi sektör veya işletmelerde istihdam edileceğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

YABANCI İŞÇİLERİN GELİŞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Otobüsten inen işçilerin görüntüleri, Antalya’da yabancı iş gücünün istihdamına ilişkin konuyu yeniden gündeme taşıdı. İşçilerin çalışma izinleri, sayıları ve hangi bölgelerde görev yapacaklarına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.