ON Numara’da 11 Eylül 2026 tarihli çekiliş tamamlandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar belli olurken, vatandaşlar sonuç sorgulama ekranına yöneldi.

KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

11 Eylül 2026 On Numara çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

1 - 3 - 4 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 18 - 22 - 25

29 - 31 - 34 - 37 - 57 - 62 - 64 - 68 - 69 - 79 - 80

Çekilişin tamamlanmasının ardından kupon sahipleri, kendi kolonlarındaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırmaya başladı.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online’ın resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Kupon bilgileri kullanılarak yapılan sorgulamada ikramiye kazanılıp kazanılmadığı görülebiliyor.

Sonuç ekranında ayrıca ikramiye kategorileri, kazanan kişi sayıları ve dağıtılan ikramiye tutarlarına ilişkin detaylar da yer alıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara’da oyuncular 1 ile 80 arasındaki sayılardan 10 numara seçerek kolon oluşturuyor. İsteyenler birden fazla kolon oynayabiliyor.

Çekilişte toplam 22 numara belirleniyor. Oyuncular, çekilen numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 tanesini doğru tahmin etmeleri halinde ilgili ikramiye kategorisine dahil oluyor. Hiçbir numarayı doğru bilemeyen kolonlar için de ayrıca ikramiye kategorisi bulunuyor.

11 Eylül çekilişinin ardından kupon sahiplerinin gözü şimdi ikramiye dağılımında ve kazanan kişi sayılarında.