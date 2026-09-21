Antalya Ekspres'in aktardığına göre, Akseki ilçesinin ormanlık ve kayalık arazileri arasında yer alan Çığırgan Şelalesi, deniz turizmine alternatif arayanların yeni rotası konumunda bulunuyor. Torosların iç kesimlerinde saklı kalan bu bölge, sakin yapısıyla öne çıkıyor.

Kurşunlu, Düden ve Manavgat gibi popüler şelalelerin aksine çok az kişi tarafından bilinen alan, Toros coğrafyasının karakteristik özelliklerini taşıyor. Özellikle yağışların arttığı dönemlerde su debisi yükselen şelale, çevresindeki zengin bitki örtüsüyle bütünleşerek ziyaretçilerine farklı bir manzara sunuyor.

İSMİNİN KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Şelalenin adını suyunun çıkardığı sesten aldığına dair yöresel söylentiler bulunsa da, bu iddiaları doğrulayan resmi bir kaynak yer almıyor. Nesilden nesile aktarılan yerel hikayeler, alanın kültürel hafızadaki yerini korumasını sağlıyor.

BÖLGEYE GİDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çığırgan Şelalesi'ne giden doğrulanmış bir yol tarifi bulunmadığı için dijital haritalar ziyaretçileri yanıltabiliyor. Bu nedenle bölgeyi keşfetmek isteyenlerin Akseki'deki yerel kaynaklardan güncel güzergah bilgisi alması büyük önem taşıyor. Ayrıca arazi yürüyüşüne uygun doğa ekipmanları ve trekking ayakkabıları kullanılması, özellikle yağışlı sezonlarda güvenli bir gezi için şart olarak değerlendiriliyor.

Alanya ve çevre ilçelerdeki yoğun sahil turizminden uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için Akseki'deki bu bakir alan, yakından takip edilen alternatif bir dinlenme noktası olma potansiyeli taşıyor.