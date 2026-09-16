Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruya göre, Antalya'nın Alanya, Akseki, Elmalı, Kepez, Korkuteli ve Kumluca ilçelerinde 17 Eylül 2026 tarihinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Yatırım, bakım ve iletken yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak olan kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak sabah saatlerinde başlayıp gün boyu devam edecek.

ALANYA'DA KESİNTİ UYGULANACAK MAHALLELER

Alanya genelinde farklı saat dilimlerinde altyapı iyileştirmeleri yapılacak. Emişbeleni, Payallar ve Türkler mahallelerinde 09.00 ile 10.00 arasında enerji akışı durdurulacak. Türkler Mahallesi'nin bazı bölgelerinde kesinti 12.00'ye, Konaklı'da ise 13.00'e kadar sürecek. Gözübüyük, Güney ve Soğukpınar mahallelerinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında çalışma yürütülürken, Tosmur Mahallesi'nde ise 09.00'dan 16.00'ya kadar elektrik verilemeyecek.

DİĞER İLÇELERDEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Kepez ilçesinde Ayanoğlu, Varsak Karşıyaka, Şelale, Erenköy ve Kanal mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak. Aynı saat diliminde Akseki'nin Bademli, Kumluca'nın Karşıyaka, Kum, Bağlık, Göksu, Haciveliler ve Sarıcasu mahallelerinde de bakım çalışmaları yürütülecek. Elmalı'da Ovacık, Büyük Söğle, Geçmen, Kocapınar, Küçük Söğle ve Bozhüyük; Korkuteli'nde ise Avdan, Beğiş, Karabayır, Tatköy, Ulucak ve İmecik mahalleleri 09.00-16.00 saatleri programına dahil edildi.

KESİNTİ ÖNCESİ HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Planlı bakım çalışmaları sırasında şebekede meydana gelebilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı elektronik cihazların korunması büyük önem taşıyor. Kesinti saatlerinden önce hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi, olası donanım arızalarının önüne geçmek için standart bir güvenlik adımı olarak kabul ediliyor. Ayrıca, saha ekiplerinin işlemlerini erken tamamlaması halinde şebekeye planlanan saatten önce enerji verilebiliyor.

Özellikle Alanya ve Kumluca gibi tarım ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, işletmelerin ve seraların günlük operasyonlarını bu saat aralıklarına göre planlaması muhtemel mağduriyetleri en aza indirecektir. Güncel kesinti haritalarına dağıtım şirketinin resmi kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.