Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında yer alan 1700 rakımlı Dipsiz Göl, sıcak havalardan bunalan ziyaretçilerin akınına uğrarken çevre kirliliği sorunuyla gündeme geldi. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, doğal güzelliğiyle bilinen göl çevresinde biriken atıklar ve mangal külleri bölge halkının tepkisini çekiyor.

Kent merkezinde sıcaklıkların 40 dereceyi bulmasıyla Toroslar'ın zirvesine yönelen vatandaşlar, serinlemek amacıyla bölgeyi tercih ediyor. Kamp, doğa yürüyüşü ve piknik yapan ziyaretçilerin artması, alandaki insan baskısını yükseltti. Plastik şişe ve ambalaj atıklarının doğaya terk edilmesi ile yeşil alanlarda yakılan kontrolsüz ateşlerin bıraktığı yanık izleri, gölün ekolojik dokusuna zarar veriyor.

GÖLDEKİ GİRDAP TEHLİKESİ

Kirliliğin yanı sıra gölün fiziksel yapısı da ziyaretçiler için risk barındırıyor. Bölge sakinleri, su altındaki akıntılar ve girdaplar nedeniyle gölde yüzmenin tehlikeli olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Geçmişte yaşanan boğulma vakalarına dikkat çekilirken, bazı kişilerin cansız bedenlerine ulaşılamadığı ifade ediliyor.

YETKİLİLERDEN NE BEKLENİYOR?

Yüksek rakımlı doğal alanlarda düzenli atık toplama altyapısının bulunmaması, ziyaretçilerin çöplerini şehir merkezine geri götürmesini zorunlu kılıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Ömer Dikmen, bölgeye fotokapan yerleştirilerek çevreyi kirletenlerin tespit edilmesini ve cezai işlem uygulanmasını talep etti. Nilüfer çiçekleri ve sazlıklarıyla bilinen ekosistemin korunması için denetim mekanizmalarının devreye alınması isteniyor.