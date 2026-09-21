ŞİŞLİ’de bir alışveriş merkezinin girişinde yaşanan trafik tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre E.B. (53), kullandığı otomobili durdurarak yanındaki erkekle sürücü değişikliği yaptı. Bu sırada arkada bekleyen Buket A. (31), trafikte yolun ortasında kaldığı gerekçesiyle korna çaldı.

Olay, 15 Eylül Salı günü saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi’ndeki bir AVM’nin girişinde meydana geldi.

CAMDAN UZANARAK SALDIRDI

Korna sesine tepki gösteren E.B., Buket A.’nın bulunduğu otomobile yöneldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde E.B.’nin otomobilin açık camından içeri doğru uzandığı ve Buket A.’ya, “Beni öyle çekemezsin, senin kafanı kırarım” diyerek tehditte bulunduğu görüldü.

E.B.’nin kendisini görüntüleyen Buket A.’nın telefonunu almaya çalıştığı, yanındaki erkeğin ise kadını olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da kayıtlara yansıdı.

“KORNAYA BASINCA HAKARET ETTİ”

Yaşananların ardından konuşan Buket A., AVM girişinde araç içerisinde sürücü değişikliği yapılması nedeniyle trafikte kaldığını belirterek korna çaldığını söyledi.

Buket A., “Kornaya basınca kadın sürücü araçtan indi. Önce sözlü olarak küfürler ve hakaretler savurdu. Sonrasında da videoda görüldüğü üzere tarafıma saldırıda bulunuldu” dedi.

“MAGANDANIN CİNSİYETİ YOKMUŞ”

Olay sırasında otomobilde çocuğunun da bulunabileceğine dikkat çeken Buket A., yaşananlara tepki göstererek şikayetçi olduğunu söyledi.

Buket A., “Bu tür kişilerin trafikte nelere yol açabileceği ortada. Sonuna kadar şikayetçiyim. Magandanın cinsiyeti yokmuş. Bunu da bir kez daha gördüm” ifadelerini kullandı.

180 BİN TL CEZA, EHLİYETE 60 GÜN EL KONULDU

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri E.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

E.B.’ye 180 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Kadının aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.