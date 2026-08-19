Antalya'nın Akseki ilçesinde geçimini orman kesim işçiliğiyle sağlayan bir ailenin oğlu olan Ahmet Deniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettiği dereceyle adından söz ettirdi. Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Deniz, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nde eğitim görmeye hak kazandı.

Sınav sonuç verilerine göre Ahmet Deniz, sayısal puan türünde Türkiye 636'ncısı olurken, eşit ağırlık puan türünde ise Türkiye 145'incisi sırasına yerleşti. Gencin elde ettiği bu çifte derece, hem ailesi hem de Akseki sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

BAŞARIYA KİMLER TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU?

Başarılı öğrencinin elde ettiği sonucun ardından yerel yöneticiler ve sendika temsilcileri Deniz ailesini evinde ziyaret etti. Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, genci tebrik ederek ilçeye yaşattığı gururdan dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaretçiler arasında yer alan Eğitim-İş Temsilcisi Deniz Sağıroğlu ise yaptığı açıklamada, azim ve emeğin önünde hiçbir engelin duramayacağını belirterek Ahmet Deniz'in eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.

YKS DERECESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi, her yıl YKS sayısal alanında ilk bine giren öğrencilerin en çok tercih ettiği kurumların başında yer alıyor. Kırsal bölgelerde yaşayan ve kısıtlı imkanlarla sınava hazırlanan öğrencilerin bu seviyedeki bölümlere yerleşmesi, eğitimde fırsat eşitliği ve düzenli çalışmanın önemini somut bir şekilde ortaya koyuyor.