Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, hırsızlık girişimi şiddet eylemine dönüştü. Alkol çalmak isterken engellenen şüphelinin kardeşleriyle geri dönmesi sonucu çıkan kavgada, market çalışanı Ş.İ. sırtından bıçaklanarak yaralandı.

İddiaya göre, 32 yaşındaki M.A. marketteki dolaptan alkollü içecek almak isterken personel tarafından fark edilerek iş yerinden uzaklaştırıldı. Kısa süre sonra 28 yaşındaki A.A. ve 23 yaşındaki H.A. isimli kardeşlerini de yanına alarak geri dönen şüpheliler ile çalışanlar arasında arbede yaşandı. Büyüyen kavgada sırtından yara alan Ş.İ., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

JANDARMA OPERASYONU NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hızlı bir çalışma başlatıldı. Jandarma birimlerinin aktardığına göre, kimlikleri ve adresleri tespit edilen üç şüpheli kardeş, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

YARGI SÜRECİ NASIL SONUÇLANDI?

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve H.A., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer kardeş A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavi altına alınan market çalışanı Ş.İ.'nin hastanedeki sürecinin devam ettiği bildirildi.