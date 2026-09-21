İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlanan Okul Güvenliği Protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi. Düzenlenen imza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık açıklamasına göre, okul içi ve çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürecin sağlıklı işlemesi için velilere önemli sorumluluklar düştüğünü bildirdi. Çiftçi, ebeveynlerin çocuklarının okul devamlılığını, arkadaş çevresini, okul sonrası gittiği internet kafe veya oyun salonu gibi mekânları ve evdeki internet kullanımlarını yakından gözlemlemeleri gerektiğini vurguladı.

EĞİTİMDE FİZİKİ VE TEKNOLOJİK KAPASİTE ARTIŞI

Törende söz alan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim altyapısında ulaştığı noktaya dikkat çekti. 8 Eylül'de Bratislava'da gerçekleştirilen OECD toplantısına atıfta bulunan Tekin, derslik başına düşen öğrenci sayısı ve teknolojik imkânlar bakımından uluslararası ortalamaların üzerine çıkıldığını aktardı. Geçmiş yıllarda hayatını kaybeden Fatma Nur ve Ayla öğretmenleri anan Tekin, Maraş ve Siverek'te yaşanan olumsuz örneklerin tekrarlanmaması için emniyet birimleriyle tam koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

GÜVENLİ OKUL İKLİMİ İÇİN 4 TEMEL BAŞLIK

MEB, okul güvenliğini yalnızca asayiş tedbirleri üzerinden değil, "güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi" stratejisiyle ele alıyor. Bakan Tekin'in aktardığı bilgilere göre, 2024 yılı bahar aylarında hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu stratejinin merkezinde yer alıyor. Dört ana başlıkta kategorize edilen yeni yaklaşım, öğrencilerin temel insan haklarına saygılı ve iyi ile kötüyü ayırt edebilen bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. Sanal ortamların ve kötü niyetli girişimlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini kırmak amacıyla, okul idareleri, emniyet güçleri ve aileler arasındaki iletişimin yıl boyunca en üst düzeyde tutulacağı duyuruldu.