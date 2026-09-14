Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1400 metre rakımlı Kuyucak Mahallesi, yöresel bal festivaline ev sahipliği yaptı. Subaşı mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, bölge halkının yanı sıra farklı şehirlerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi katılım gösterdi. Yoğun ilgi nedeniyle mahalle girişinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Zengin bitki örtüsüyle bilinen Torosların zirvesinde yıl boyunca üretilen ballar, festival alanında kurulan stantlarda sergilendi. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmada jüri üyeleri; ürünleri renk, kıvam, koku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirdi. Yapılan tadımların sonucunda üretici Ali Rıza İmri'nin sunduğu ürün, yılın en iyi balı unvanını kazandı.

KARAKOVAN BALINA YOĞUN İLGİ

Yöresel lezzetlerin imece usulüyle hazırlanıp misafirlere ikram edildiği festivalde, bal fiyatları üretim tekniğine göre değişiklik gösterdi. Bal üreticisi Ramazan Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre, bu sezon bölgedeki hasat verimi üreticiyi memnun etti. Standart süzme balların kilogram fiyatı 1500 ile 2 bin lira arasında işlem görürken, tamamen doğal yöntemlerle elde edilen karakovan balı 3 bin liraya kadar alıcı buluyor.

FESTİVAL BİRLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR

Kuyucak Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Kaya, organizasyonun bolluk ve bereketi simgelediğini açıklayarak, temel amaçlarının Toros balını gelecek nesillere tanıtmak olduğunu ifade etti. İstanbul'dan etkinliğe katılan Aybüke Ülker çadır kültürünün oluşturduğu atmosfere dikkat çekerken, ziyaretçilerden Esra Dağdelen ise festivalin dayanışma ruhunu yansıtan önemli bir buluşma noktası olduğunu kaydetti.