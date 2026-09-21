Fenerbahçe Spor Kulübü, savunma oyuncusu Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da ameliyat edildiğini duyurdu. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçiren futbolcunun durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip edilecek. Tıbbi müdahalenin ardından Müldür'ün yeşil sahalara dönüşünün 6 ile 8 hafta arasında sürmesi öngörülüyor.

AZİZ YILDIRIM'IN DİKKAT ÇEKTİĞİ İSİMDİ

Sakatlık haberi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın oyuncu hakkındaki olumlu açıklamalarının gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Yıldırım yakın zamanda verdiği bir demeçte, "Mert Müldür diye bir çocuk var. Niye faydalanmıyoruz? Kadromuz iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama çok çalışmamız lazım." ifadelerini kullanarak yetenekli oyuncunun takım içi rotasyondaki potansiyeline vurgu yapmıştı.

KADRO PLANLAMASINA ETKİSİ

Yaşanan bu menisküs sakatlığı, teknik heyetin önümüzdeki iki aylık süreçteki savunma hattı planlamasını doğrudan etkileyecek. Yaklaşık iki ay formalarından uzak kalacak olan oyuncunun, belirlenen tıbbi takvime vereceği reaksiyona göre sahalara dönüş tarihi kesinleşecek.