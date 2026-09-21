Yerel basına yansıyan haberlere göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1343

Sokak'ta bulunan 3 sokak lambasının ocak ayından bu yana gece gündüz aralıksız yandığı bildirildi. Vatandaşların aylarca süren şikayetlerine rağmen arızanın giderilmemesi kamuoyunun dikkatini çekti.

Radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun, sosyal medya hesabından dinleyicisi Yeşim Hanım'ın şikayetini paylaşarak konuyu gündeme taşıdı. Paylaşılan verilere göre, mahalle sakini arızayı 13 ve 16 Ocak, 23 ve 30 Haziran, 29 Temmuz, 21 Ağustos ile 21 Eylül 2026 tarihlerinde ilgili dağıtım şirketine bildirdi. Buna rağmen sahada herhangi bir onarım işlemi gerçekleştirilmediği aktarıldı.

CİMER BAŞVURUSU DA SONUÇSUZ KALDI

Gündüz saatlerinde de aralıksız devam eden aydınlatma sorunu için yetkili birimlerden sonuç alınamayınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yapıldığı açıklandı. Coşkun, tüm bu bürokratik adımlara ve resmi kayıtlara rağmen yetkili kurumların sorunu çözüme kavuşturmadığını ifade etti.

BOŞUNA YANAN LAMBANIN FATURASINI KİM ÖDÜYOR?

Kamu kaynaklarının israf edilmesine tepki gösteren Coşkun, "Sizce gündüz boşuna yanan bu sokak lambasının parasını kim ödüyor?" sorusunu yönelterek enerji tüketimine dikkat çekti. Türkiye genelinde sokak ve cadde aydınlatma bedelleri genel aydınlatma fonundan karşılandığı için, zamanında müdahale edilmeyen bu tür arızalar doğrudan kamu bütçesine maliyet olarak yansımaya devam ediyor.