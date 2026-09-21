HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde bir evin avlusunda park halinde bulunan motosiklet, yüzleri maskeli 2 kişi tarafından çalındı. Gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlık, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yeni Mahalle’de meydana geldi. Yüzlerini maskeyle gizleyen 2 şüpheli, Ahmet Bozar’a ait evin avlusuna duvardan atlayarak girdi.

MOTOSİKLETİ İTEREK GÖTÜRDÜLER

Avluda park halinde bulunan motosikleti alan şüpheliler, aracı çalıştırmadan iterek bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin avluya girmesi ve motosikleti götürmesi çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

SABAH FARK ETTİ

Sabah saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını gören Ahmet Bozar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Görüntülerden şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.