Antalya'nın Akseki ilçesinde Akseki-Seydişehir kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Püser Boğazı mevkisinde meydana geldi.

OTOMOBİL TAŞLIK ALANA ÇARPARAK TAKLA ATTI

Edinilen bilgilere göre Seydişehir yönüne ilerleyen otomobil, Püser Boğazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıktı. Yol kenarındaki dağlık ve taşlık alana çarpan araç daha sonra takla attı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan İlknur A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.A. ile araçtaki 11 yaşındaki K.A. ise yaralandı.

YARALILAR AKSEKİ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan iki yaralı ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. İHA kaynaklı haberlerde yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybeden İlknur A.'nın cenazesi, Akseki Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Konya-Antalya kara yolunun Akseki-Seydişehir kesiminde meydana gelen kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı. İlk bilgiler aracın kontrolden çıkarak yol dışına savrulduğunu gösterirken, kazaya yol açan koşullara ilişkin resmi inceleme sürüyor.