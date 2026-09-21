Alanya-Manavgat D-400 Karayolu’nda tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Alanya yönünden Manavgat yönüne ilerleyen Sıtkı A. yönetimindeki tur minibüsü, Aşağı Işıklar Kavşağı’nda Mustafa A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmada otomobil sürücüsü Mustafa A. ile araçta yolcu olarak bulunan Büşra A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İki yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA SIRASINDA TRAFİK IŞIKLARI ÇALIŞMIYORDU

Kazayla ilgili öne çıkan ayrıntılardan biri kavşaktaki trafik ışıkları oldu. Yerel kaynakların aktardığına göre bölgede elektrik bulunmaması nedeniyle kaza sırasında trafik lambaları çalışmıyordu. Kazanın kesin oluş şekli ve tarafların kusur durumuna ilişkin değerlendirme ise yetkili birimlerin incelemesiyle netlik kazanacak.

D-400 TURİZM ULAŞIMININ ANA GÜZERGÂHLARINDAN

Alanya ile Manavgat arasındaki D-400 Karayolu, bölgedeki yerleşimlerin yanı sıra turizm tesisleri ve Antalya Havalimanı bağlantısında yoğun olarak kullanılan güzergâhlardan biri. Özellikle turizm hareketliliğinin yüksek olduğu dönemlerde hatta otomobil, tur ve servis araçları ile ağır taşıt trafiği aynı güzergâhta yoğunlaşıyor. Bu nedenle kavşaklarda trafik ışıkları, yol işaretleri ve sürücülerin geçiş önceliği kurallarına uyması trafik güvenliği açısından önem taşıyor.

AYNI GÜZERGÂHTA BENZER KAZALAR YAŞANDI

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu daha önce de tur araçlarının karıştığı kazalarla gündeme geldi. Ağustos 2026'da Tekandız Kavşağı yakınında üçü tur aracı olmak üzere altı aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralanmıştı. Yine aynı ay Sülek Kavşağı’nda bir motosiklet ile tur minibüsünün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanmıştı. Bu olaylar, yoğun araç hareketliliğinin bulunduğu D-400 üzerindeki kavşaklarda dikkatli sürüşün önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

SİNYALİZASYON ÇALIŞMIYORSA NE YAPILMALI?

Trafik ışıklarının elektrik kesintisi veya teknik arıza nedeniyle çalışmadığı kavşaklarda sürücülerin hızlarını düşürmesi, trafik işaret ve levhalarını dikkate alması ve geçiş hakkı kurallarına göre hareket etmesi gerekiyor. Trafik görevlisinin bulunduğu noktalarda ise görevlinin işaretleri esas alınıyor. Özellikle görüş alanının sınırlı olduğu veya birden fazla yolun birleştiği kavşaklarda kontrolsüz şekilde geçiş yapmak kaza riskini artırabiliyor.

KAZANIN NEDENİ İNCELEMEYLE NETLEŞECEK

Trafik kazalarının ardından ekipler; araçların konumu, yol ve kavşak şartları, varsa kamera kayıtları ve diğer bulgular üzerinden inceleme yapıyor. Aşağı Işıklar Kavşağı’ndaki kazanın güvenlik kamerasına yansıması da olayın oluş şeklinin belirlenmesinde değerlendirilebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Kazaya ilişkin resmi inceleme sonucunda tarafların kusur durumunun netleşmesi bekleniyor.