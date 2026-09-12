Akseki'de geçimini orman kesim işçiliğiyle sağlayan bir ailenin çocuğu olan Ahmet Deniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal alanda Türkiye 636'ncısı oldu. Başarılı öğrenci, bu dereceyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı'na girmeye hak kazandı.

Yaklaşık 12 yıldır çalışma sezonlarında ailesiyle birlikte ormanlık alanda kurdukları naylon çadırda yaşayan Deniz, eğitim hayatını zorlu şartlar altında sürdürdü. Okuldan arta kalan zamanlarında tomruk kabuğu soyarak ve kesim alanlarını temizleyerek ailesine yardım eden genç, fiziksel yorgunluğa rağmen ders çalışmaktan vazgeçmedi.

ZORLU ŞARTLARDA GELEN DERECE

Baba Mehmet Deniz, oğlunun bu süreçte kendi imkanlarını yarattığını ve ona hiçbir zaman ders çalışması yönünde baskı yapmadıklarını aktardı. Anne Yıldız Deniz ise elde edilen başarıda öğretmenlerin büyük payı olduğunu belirterek gurur duyduklarını açıkladı. Ailesini daha iyi yaşam standartlarına kavuşturma hedefinin kendisine güç verdiğini belirten Ahmet Deniz, ağır çalışma koşullarının akademik hedeflerine engel olmasına izin vermedi.

YKS ADAYLARINA SOSYAL MEDYA UYARISI

Sınava hazırlık sürecinde odaklanmanın önemine dikkat çeken Deniz, gelecek yıl YKS'ye girecek adaylara pratik bir tavsiye vererek telefon ve sosyal medya kullanımını sınırlandırmaları gerektiğini bildirdi. Dijital platformların dikkati büyük ölçüde dağıttığını vurgulayan genç öğrenci, düzenli ve sabırlı çalışmanın kısıtlı imkanları aşmadaki temel anahtar olduğunu duyurdu. Deniz, eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine faydalı bir hekim olarak hizmet etmeyi amaçlıyor.