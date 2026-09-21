AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Ağrı'da sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek partisinin seçim stratejisine dair bilgiler paylaştı. Yavuz'un açıklamasına göre, normal şartlarda Mayıs 2028'de yapılması planlanan seçimler öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) seçim yenileme kararı alması hedefleniyor.

Mevcut yasal düzenlemelere dikkat çeken Yavuz, seçimin öne alınması için uzun bir süreye ihtiyaç olmadığını vurguladı. Seçim tarihinin altı ay veya bir yıl öne çekilmesinin şart olmadığını belirten Yavuz, bu sürenin bir hafta bile olmasının hukuki olarak maksadı hasıl edeceğini aktardı. Parti olarak şu an erken seçim tartışmalarından ziyade icraatlara odaklandıklarını ifade eden Yavuz, acele etmediklerini ve iş yapma zamanında olduklarını dile getirdi.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN NEDEN MECLİS KARARI GEREKİYOR?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, mevcut Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabiliyor. Bu kararın alınabilmesi için ise TBMM'deki toplam milletvekili sayısının beşte üçü olan 360 milletvekilinin kabul oyu vermesi şartı aranıyor. AK Parti kanadı, bu anayasal imkanı kullanarak Erdoğan'ın 2028'de tekrar pusulada yer almasını planlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce defalarca seçimlerin zamanında yapılacağını ifade ettiğini hatırlatan Yavuz, planlanan senaryonun da buna ters düşmediğini savundu. Seçimin normal tarihinden yalnızca bir veya iki hafta önce alınacak bir yenileme kararının, pratik olarak zamanında yapılmış bir seçim anlamına geleceğini bildirdi. Yavuz, 360 milletvekilinin onayıyla alınacak bu kararın gerçekleşeceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.