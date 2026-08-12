Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, memur emeklilerinin maaşlarına seyyanen zam yansıtılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınan süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan bireysel başvuruyu 6 Ağustos 2026 tarihinde inceleyen yüksek mahkeme, bu dosyayı daha önce açılan 2026/7162 başvuru numaralı ilk davayla birleştirme kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda ilk dosya, benzer tüm başvurular için pilot dosya statüsüne getirildi.

Davanın temelini, 2023 yılı genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara sağlanan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın, memur emeklilerinin aylıklarına eklenmemesi oluşturuyor. Konuya ilişkin bir yayın platformunda açıklamalarda bulunan Avukat Ali Erdem Gündoğan, hukuki sürecin mevcut durumunu değerlendirdi.

GERİYE DÖNÜK ÖDEME İDDİASI

Avukat Gündoğan'ın iddialarına göre, Anayasa Mahkemesi'nin başvuruyu haklı bularak iptal kararı vermesi durumunda, 2023

Temmuz döneminden bu yana ödenmeyen tutarların emeklilere verilmesi gündeme gelebilecek. Gündoğan, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde geriye dönük hak edişlerin yaklaşık 1 milyon TL seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü.

Yapılan değerlendirmelerde, olası bir iptal kararının özellikle düşük maaş grubundaki memur emeklileri için belirgin bir fark yaratacağı ifade ediliyor. Düzenlemenin iptal edilmesi halinde, en düşük memur emekli aylığındaki artış oranının yüzde 100'ü aşabileceği savunuluyor. Ancak uzmanlar, kesin rakamların ve ödeme takviminin tamamen yüksek mahkemenin vereceği kararın gerekçesine bağlı olduğunun altını çiziyor.

PİLOT DOSYA UYGULAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Anayasa Mahkemesi'nin birleştirme işlemiyle belirlediği pilot dosya usulü, yapısal bir sorundan kaynaklanan ve çok sayıda kişiyi ilgilendiren davalarda emsal teşkil ediyor. Bu hukuki adım, mahkemenin vereceği nihai kararın sadece başvuru sahiplerini değil, aynı durumda olan milyonlarca memur emeklisini doğrudan etkileyeceğini gösteriyor. Emeklilerin yeni bir bireysel başvuru yapmasına gerek kalmadan, çıkacak emsal kararın doğrudan yasal düzenlemeye zemin hazırlaması bekleniyor.