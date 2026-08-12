UEFA

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi netleşti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre sarı-lacivertli temsilcimiz, gruplara kalma yolundaki son engelde Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Sturm Graz eşleşmesinde ilk maçı 2-0 kazanıp rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur biletini almıştı. Temsilcimizin yeni rakibi Lyon ise bir önceki turda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele etti.

LYON TURU NASIL GEÇTİ?

Fransız ekibi, eşleşmenin ilk maçında deplasmanda Sparta Prag'a 2-1 mağlup olarak avantajı rakibine kaptırdı. Ancak evinde oynadığı rövanş mücadelesinde etkili bir performans sergileyen Lyon, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak play-off biletini cebine koydu. Bu kritik maçta turu getiren golleri 20. dakikada Nuamah, 66. dakikada Maitland ve 72. dakikada Morton ağlara gönderdi.

MAÇ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Devler Ligi gruplarına kalacak takımı belirleyecek olan kritik eşleşmede maç tarihleri de kesinleşti. Fenerbahçe, play-off turundaki ilk sınavını 18 veya 19 Ağustos tarihinde İstanbul'da, Kadıköy'de verecek. Bu zorlu mücadelenin rövanşı ise 25 veya 26 Ağustos tarihlerinde Fransa'da oynanacak ve turu geçen taraf Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek.