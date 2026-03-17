Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran üçgeninde giderek şiddetlenen gerilim, küresel petrol piyasalarını adeta ateşe verdi. Dünya petrol trafiğinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili abluka ve Brent petrol fiyatlarındaki sert rüzgarlar, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da akaryakıt tabelalarını değiştirmeye hazırlanıyor. Sektörden alınan son bilgilere göre, döviz kurlarındaki hareketliliğin de etkisiyle 18 Mart 2026 Çarşamba saat 00:01 itibarıyla kurşunsuz benzinin (95 oktan) litre maliyetine tam 2 lira 16 kuruşluk devasa bir fark bindi.

DEVLET DEVREYE GİRDİ: ZAMMIN BÜYÜK KISMI ÖTV'DEN

Küresel krizin yarattığı bu ağır faturanın tüketiciyi ezmesini önlemek adına "Eşel Mobil Sistemi" yeniden can simidi oldu. Alınan kararla birlikte, hesaplanan 2.16 TL'lik şok zammın yüzde 75'ine denk gelen 1 lira 62 kuruşluk bölümü devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanacak. Böylece Alanya'daki akaryakıt istasyonlarında bu gece yarısı itibarıyla pompaya yansıyacak net zam miktarı yalnızca 54 kuruş (0.54 TL) ile sınırlandırılmış olacak.

MOTORİNDE TEHLİKE ÇANLARI: KORUMA KALKTI

Benzinli araç sahipleri vergi feragatıyla derin bir nefes alsa da, Alanya'nın can damarı olan turizm taşımacılığı, tarım ve lojistik sektörlerini yakından ilgilendiren motorin (dizel) cephesinden ürkütücü haberler geliyor. Sektör yetkililerinin aktardığına göre, motorin grubunda devletin uygulayabileceği eşel mobil limiti tamamen tükendi. Hürmüz krizinin devam etmesi halinde motorine gelecek olası yeni zamların artık ÖTV'den düşülemeyeceği ve yüzde 100 oranında doğrudan pompaya yansıyacağı belirtiliyor. Bu durumun, üretim ve nakliye maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıyı daha da körüklemesinden endişe duyuluyor.

ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu gece yarısı devreye girecek 54 kuruşluk artışın ardından, 18 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla büyükşehirlerdeki benzin fiyatları yeniden güncellenecek. Alanya'daki fiyatların da nakliye payıyla benzer seviyelerde şekillenmesi beklenen yeni tabloya göre; İstanbul Avrupa yakasında benzin 61.41 TL'den 61.95 TL'ye, Anadolu yakasında 61.26 TL'den 61.80 TL'ye çıkacak. Ankara'da litresi 62.38 TL olan benzin 62.92 TL'ye, İzmir'de 62.65 TL'den 63.19 TL'ye, Adana'da ise 63.20 TL'den 63.74 TL'ye yükselecek. Öte yandan, motorin (65.91 TL/LT) ve otogaz (30.49 TL/LT) fiyatlarında bu gece için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Fiyatların serbest piyasa koşullarına göre istasyon bazlı küçük farklılıklar gösterebileceği ifade edildi.