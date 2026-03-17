Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kapalı kapılar ardında konuşulanlar gün yüzüne çıktı ve merakla beklenen VAR kayıtları resmen paylaşıldı. Haftaya tartışmasız en çok damga vuran olay ise Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanan kritik mücadelede yaşandı. Alanyaspor camiasının günlerdir sonucunu beklediği o tartışmalı gol pozisyonuna dair hakem ve VAR odası arasındaki gerilimli telsiz konuşmaları, futbol gündemine adeta bomba gibi düştü.

22 YILLIK HASRET VE TARİHİ SINAV

Süper Lig çimlerinde tam 22 yıllık uzun bir aranın ardından maç yöneten ilk kadın hakem unvanıyla sahaya çıkan Asen Albayrak, bu zorlu 90 dakikada tüm gözlerin çevrildiği isimdi. Genç hakemin tarihi performansı yakından izlenirken, asıl fırtına oyunun kaderini çizen anlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle kurduğu o çarpıcı iletişimle koptu.

VAR 'FAUL' DEDİ, EKRANA ÇAĞIRDI

Nefeslerin tutulduğu maçın en büyük kırılma anı, Göztepe'nin bulduğu tartışmalı golün hemen sonrasında yaşandı. VAR odası, golle sonuçlanan atağın en başında potansiyel bir faul şüphesi saptayarak Albayrak'ı acil olarak saha kenarındaki monitöre davet etti. Alanyaspor'un aleyhine gelişen ve maçın gidişatını temelden sarsan bu kritik pozisyonu farklı açılardan inceleyen Albayrak ile VAR hakemi arasındaki telsiz konuşmaları saniye saniye deşifre oldu.

'ÇOK BASİT GÖRDÜM'

Açıklanan resmi diyaloglara göre; VAR hakeminin "Gol öncesi potansiyel bir faul nedeniyle seni sahada incelemeye davet ediyorum" diyerek uyardığı Albayrak, hızla ekran başına geçti. VAR'ın ısrarla "Aşağı odaklan, aşağı odaklan" diyerek ayaklardaki temas anını gösterme çabasına karşın genç hakem, oyuncunun sadece normal adımladığını iddia etti. VAR'ın farklı açıları da ekrana yansıtmasına rağmen geri adım atmayan Asen Albayrak'ın, "Abi kararımda kalıyorum, bilgin olsun. Tamam, çok basit gördüm" diyerek çektiği son rest, tansiyonu zirveye taşıdı. VAR'ın net uyarısına rağmen potansiyel faulü 'çok basit' bularak Alanyaspor ağlarına giden golü geçerli sayan bu karar, sosyal medyada infial yaratırken spor çevrelerinde de dev bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Süper Lig'de 22 yıl sonra görev alan ilk kadın orta hakem Asen Albayrak, VAR'ın davetine rağmen kararını değiştirmedi.



