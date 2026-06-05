ABD'nin Los Angeles kentine bağlı Tarzana bölgesinde çarşamba sabahı meydana gelen olayda, 81 yaşındaki deneyimli oyuncu James Handy bıçaklanarak hayatını kaybetti. Los Angeles Polis Departmanı'nın basına yansıyan açıklamalarına göre, cinayet şüphelisi olarak Handy'nin kız arkadaşının 44 yaşındaki oğlu Michael Gledhill gözaltına alındı.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre olay, şüphelinin polisi arayarak "Ben insanoğluyum, günahkar adamı öldürdüm" şeklinde bir ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Adrese intikal eden güvenlik güçleri, ünlü oyuncuyu bir evin ön bahçesinde göğsünden defalarca bıçaklanmış ve bilincini kaybetmiş halde buldu. Sağlık ekiplerince acilen hastaneye kaldırılan Handy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ZANLISI POLİSE EL SALLAYARAK TESLİM OLDU

Cinayet mahalline ulaşan polis ekiplerine el sallayarak aradıkları kişinin kendisi olduğunu belirten 44 yaşındaki Michael Gledhill, olay yerinde direniş göstermeden teslim oldu. Soruşturma dosyasına göre şüpheli, James Handy'nin kız arkadaşı olan annesiyle aynı evi paylaşıyordu. Ekipler, cinayete yol açan asıl nedenin henüz netleşmediğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi. Mahkemeye sevk edilen Gledhill tutuklanırken, kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak karara bağlandı.

JAMES HANDY KİMDİR VE HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Oyunculuk kariyerine 1997 yılında başlayan James Handy, Amerikan televizyon tarihinin üretken karakter oyuncularından biri olarak biliniyordu. IMDb verilerine göre yaklaşık 150 farklı yapımda kamera karşısına geçen aktör, özellikle doksanlı yılların sonu ve ikibinli yılların başında popüler olan uzun soluklu dizilerdeki rolleriyle tanınıyordu. Kaliforniya eyalet yasalarına göre cinayet suçlamalarında uygulanan yüksek kefalet bedeli, bu dosyada da 2 milyon dolar olarak belirlenerek şüphelinin serbest kalması zorlaştırıldı.

Emektar oyuncunun filmografisinde "Quantum Leap", "L.A. Law", "NYPD

Blue", "Beverly Hills, 90210" ve "Melrose Place" gibi döneme damga vuran yapımlar yer alıyor. Ayrıca "Walker, Texas Ranger", "The West Wing", "The Practice" ve "Alias" gibi dünyaca ünlü dizilerde de boy gösteren Handy'nin vefatı, ABD televizyon ve sinema dünyasında kayda geçti.